Ariel Holan: Vamos a tener una alineación interesante y muy ofensiva

El técnico de Universidad Católica, Ariel Holan, hizo una proyección de lo que espera para su equipo esta temporada 2023 y aseguró que confía en tener una formación ofensiva que salga a buscar los partidos.

"Esta ha sido la mejor de las últimas pretemporadas. Tengo el 80 por ciento del equipo entrenando y estamos con un interesante proceso de juveniles. Vamos a seguir buscando mejorar nuestra calidad de posesión para que se transforme en una mayor cantidad de goles y de oportunidades. También queremos mejorar las transiciones defensivas, queremos recibir menos tantos que en el último semestre. Ahí están los dos grandes lineamentos", dijo en entrevista con El Mercurio.

"Y van de la mano: mejorar la calidad de posesión para cumplir los objetivos que son más goles a favor y menos en contra. Cuando no tengamos la pelota, debemos ser un equipo que defienda con todos sus futbolistas, que sea corta la distancia entre líneas, a lo largo y ancho", añadió.

Respecto a las formaciones que pretende utilizar, Holan comentó que "vamos avanzando sobre el 4-2-4, con extremos con pierna cambiada que terminan no siendo extremos. Igual el 5-3-2 nos gusta y nos sienta cómodos. Primero aceitaremos estas dos alineaciones y después iremos creciendo en las alternativas de acuerdo a las características que nos dan los jugadores".

"Tenemos laterales ofensivos, una buena mezcla de delanteros, porque unos pican al espacio y otros son más de área, mediocampistas que se desenvuelven bien. Vamos a tener una alineación interesante y muy ofensiva", complementó.

Respecto a los objetivos, Holan comentó que más allá de luchar en la Copa Sudamericana y disputar el título local la idea es "bajar el promedio de edad y dotar al plantel con un mínimo del 50 por ciento de futbolistas de la casa. Eso en el corto plazo; en el mediano ojalá sea de un 65 por ciento. No es sencillo, requiere de un proceso en el que entran desde la sub 16 a la sub 20. Estamos seleccionado chicos para llevarlos en un proceso de entrenamiento, pero no queremos adelantar su proceso de madurez, ni físico ni técnico-conceptual".