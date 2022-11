Ariel Holan y el futuro de la UC: "Roma no se hizo en un día"

El director técnico de Universidad Católica, Ariel Holan, habló en una actividad relacionada a uno de los auspiciadores del elenco cruzado y se refirió a lo que se viene para el equipo para la próxima temporada, deseando alcanzar la clasificación a la Copa Sudamericana 2023.

"Hay un dicho que dice: Roma no se hizo en un día. Hemos tenido salidas en junio, salidas de líderes del equipo. Con esas situaciones hemos ido buscando objetivos.", apuntó el adiestrador argentino, fijándose metas altas con el equipo.

"La Copa Sudamericana es la segunda competencia más importante a nivel de clubes, es como la Europa League... Conmebol jerarquizó esta competencia. Hay fase de grupos y el formato cambió", agregó el DT que quiere tener el plantel conformado para el 12 de diciembre.

El entranador de la UC también se refirió al cierre del Campeonato Nacional en el que buscarán la clasificación a Copa Sudamericana ante Deportes Antofagasta que necesita ganar para salvarse del descenso.

"Es un partido muy importante para nosotros. Por esas cosas que tiene el deporte, también es determinante para Antofagasta. Estamos muy enfocados en lograr el objetivo de clasificar a las copas. Depende en gran parte de nosotros, aunque igual de otros resultados. Pero fundamentalmente tenemos que hacer nuestro trabajo, ir con todo y hacer el mejor partido posible", indicó.

En esa línea, apuntó que "ambos equipos estarán en un estado de ánimo determinante para ver quién impone las condiciones en el campo de juego. El rival necesita ganar para evitar el descenso y para nosotros es importante ganar para llegar a la Copa Sudamericana".

"Antofagasta es un equipo que no tiene los puntos que debería tener en base a buenas presentaciones donde se le escaparon los puntos, tiene un partido pendiente de resolución. Todo eso hace que tenga un condimento especial donde ambos equipos necesitan ganar. No puedo imaginar un partido que no sea de alta tensión para ambos y que se va a imponer el que, dentro de ese estado, mejor pueda manejar sus emociones y conseguir que entre en un terreno favorable", agregó.

Finalmente, se refirió a la situación física de varios de sus jugadores. "(Gary Kagelmacher) Entrenó normalmente, lo hizo bien. Esperemos que mañana siga así y poder considerarlo dentro de la nómina de futbolistas que va a Antofagasta. El único que está con algún contratiempo producto del partido en el Santa Laura es Mauricio Isla, que tiene un corte en la rodilla con algunos broches, no puntos. Veremos mañana cómo evoluciona. Fabián (Orellana) arrastra un golpe, hoy se hace un estudio", cerró.