Ariel Holan y los incidentes en San Carlos: Provocan tristeza, no da para celebrar el triunfo

El director técnico de Universidad Católica, Ariel Holan, se mostró muy afectado por los incidentes producidos en la previa y el desarrollo del partido entre Universidad Católica y O'Higgins por barristas "cruzados" y aseguró que no hay ánimo de celebraciones en el equipo a pesar del 3-2 ante los "celestes".

Holan, en conferencia de prensa en el Estadio San Carlos de Apoquindo, dijo que lo sucedido "provoca tristeza, es muy difícil hablar de fútbol cuando el partido estuvo desde un principio condicionado a un montón de situaciones ajenas a los futbolístico, que pasó a un segundo plano".

Además, añadió que "estamos tristes y calculo que es el mismo sentimiento que tiene el vestuario de O'Higgins, no da como para festejar el triunfo. No quiero ser hipócrita y decir que ganamos y lo que nos sirven los tres puntos en el campeonato, eso sería minimizar lo que está ocurriendo, hay tristeza e incomodidad".

En la misma línea, el DT sostuvo que "felicito a los árbitros y los jugadores de ambos equipos, que antes que profesionales son personas, y destaco la deportividad de O'Higgins, que en ningún momento intentó sacar provecho de ciertas situaciones, eso me conmueve".

En cuanto al partido, el ex Independiente señaló que "las continuas interrupciones afectarona a ambos equipos, y a nosotros, que teníamos el peso de la posesión del balón, no encontramos la precisión que deseábamos, pero no cuestiono la estrategia del rival, era lo que necesitaban hacer con un hombre menos".

Finalmente, Holan volvió a referirse a los incidentes y dejó en claro que "la instrucción al vestuario fue que debíamos sobreponeros a las cosas que pasaban y jugar, no puedo responder qué debió haberse hecho, pero vuelvo a destacar a los protagonistas", cerró.