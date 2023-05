Ariel Holan y salida de Isla de la UC: Fue claro en sus deseos de buscar otro camino

Mauricio Isla no será más jugador de Universidad Católica en la presente temporada luego que ambas partes acordaran su salida del club. Al respecto, fue el entrenador del equipo de la precordillera, Ariel Holan, el que manifestó respeto por la decisión del bicampeón de América con la selección chilena.

En rueda de prensa este jueves, el DT argentino mencionó que "Mauricio es un jugador de extraordinaria trayectoria y de un nivel de selección, pero fue claro en sus deseos que por motivos personales deseaba buscar otro camino. Nosotros no teníamos nada que decir contra eso".

"Mauricio jugó muchos partidos con nosotros y una excelente cantidad de minutos. En muchos demostró su categoría y jerarquía y quizás en otros no jugó como él quisera. Pero en su balance como cualquier deportista tuvo momentos muy buenos y otros no tanto", añadió sobre las sensaciones que dejó el paso del lateral derecho en la UC.

Por otro lado, Holan se refirió a la estabilidad de su proceso en la banca de los universitarios. "Mi puesto nunca estuvo en riesgo. Esta es una de las instituciones más serias de Latinoamérica, pero hemos sido bombardeados por una cantidad de cosas que no me puedo hacer cargo. Me llama la atención que nos rasgamos las investiduras de los proyectos", manifestó.

Universidad Católica cerrará la primera rueda del Campeonato este sábado, cuando reciba a Unión La Calera en el Estadio Santa Laura.