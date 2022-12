Audax Italiano se desmarcó de molestia de clubes por cambio del formato de la Sudamericana

Audax Italiano se desmarcó del reclamo de equipos chilenos por el cambio en el formato de la Copa Sudamericana, informado recientemente por Conmebol para la edición 2023.

La modificación en la polémica consta de que las confrontaciones de la fase previa a los grupos ya no serán con ida y vuelta, sino que será con partidos únicos.

Esto molestó a Universidad Católica, que aseguró en un comunicado que "los cuatro clubes chilenos participantes de esta fase (incluyen también a Palestino y Cobresal) enviaron una carta a la ANFP en la cual se solicita elevar la solicitud de modificar la decisión".

No obstante, desde la escuadra itálica señalaron que no han "suscrito a ninguna comunicación a Conmebol en relación al formato de la Copa Sudamericana 2023 y, especialmente, no comparte ni el fondo ni la forma de la inconsulta carta de Universidad Católica hecha pública y difundida por varios canales y redes por dicho club".

"En tal sentido, hemos solicitado a Universidad Católica la rectificación de la información inexacta publicada haciendo saber que Audax Italiano no ha solicitado a Conmebol revisar y modificar ningunas medida en relación a la Copa Sudamericana 2023 que disputará".