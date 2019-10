Aued despejó dudas por deseo de volver a Gimnasia: Se malinterpretó, estoy feliz en la UC

El argentino Luciano Aued salió al paso de las dudas que generaron sus declaraciones en una radio argentina, al decir que desea volver a Gimnasia y Esgrima, afirmando que está feliz en Universidad Católica y enfocado en que el club siga creciendo.

"Solamente expresé mi deseo de volver en algún momento al club que me formó y que me dio la posibilidad de ser jugador de fútbol. Quizás se malinterpretó y se generó incertidumbre sobre mi futuro, me llegaron muchos mensajes preguntándome. Estoy muy feliz en Cruzados, hace poco firmé una renovación", declaró el volante en un video reproducido en la cuenta oficial de la UC.

"Y a lo largo de los dos años que he estado acá, hemos logrado cumplir varios de los objetivos que nos hemos propuestos y quedan muchos más desafíos. Estamos todos enfocados en eso, que el club siga creciendo, sumando torneos y que sea cada vez más competitivo", agregó.

Finalmente, señaló que, si en algún momento deja la institución, esta información será comunicada por el club tal como ocurrió cuando se gestó la renovación.

Puedes revisar el video con las palabras de Aued a continuación: