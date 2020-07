Aued: No nos han dado fecha para el regreso a las prácticas, pero debería ser la próxima semana

El volante de Universidad Católica, Luciano Aued, se refirió a un posible retorno a los entrenamientos grupales de cara a un eventual regreso de la actividad, luego de que este viernes el plantel se realizara exámenes PCR para detectar posibles casos de coronavirus.

Sobre esto, el mediocampista dijo en conversación con ESPN que se hicieron los test "para estar todos tranquilos y para que nosotros y toda la gente que va a estar en el entorno nuestro cuando si Dios quiere en el corto plazo se pueda volver a entrenar, tengamos todos los estudios realizados para estar tranquilos y que desde el área médica también lógicamente como lo piden esté todo acorde".

"Pero todavía una fecha de regreso no nos han dado. Sí entendemos que si se va a reanudar el 31 de julio, como son tres semanas antes por lo menos, tendría que ser la semana que viene o la otra", indicó.

Por otro lado, "Luli" habló también de cómo fue su llegada a la UC, afirmando que "tuve que entender los diferentes tiempos que se manejan acá en Universidad Católica, en donde todo es progresivo e intentando dar pasitos cortos, pero firmes".

"Yo venía del fútbol argentino en donde todo es mucho más a los tumbos, todo debe ser ya. Eso lógicamente lo tuve que entender con el correr de los meses. Pero eso forma parte de ir conociendo al club", aseveró.

Aued a su vez reconoció que "en lo deportivo, yo no tenía dudas que podía aportar. Pero lógicamente hay una idiosincrasia, una forma de vivir el fútbol y de expresarlo. Me sentí bien, me han adoptado de buena manera también, porque me recibieron de manera magnífica. Los primeros meses me costó porque todo era transición de ataque por ataque, no había tanta posesión", aseguró.

"El medio de la cancha era un ida y vuelta constante con Mario (Salas). Ese cambio lo tuve que ir entendiendo con el correr de los meses, porque no era algo a lo que estaba acostumbrado", apuntó.