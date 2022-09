Aued tras su problema cardíaco: Disfruto mucho más el fútbol, las prácticas y los partidos

El referente de Universidad Católica Luciano Aued expresó su aprendizaje tras estar seis meses fuera de las canchas por un problema coronario, que felizmente superó y lo tiene de vuelta en este segundo semestre de la temporada.

Aued dijo en Directv Sports: "Lo primero que hice fue concientizar, pareciera que esto no le puede pasar a un deportista. Yo tenía una arteria tapada, pero los niveles de colesterol y todas las cosas asociadas eran como un bebé recién nacido, nulos, pero yo tenía algo hereditario de mi papá y uno no piensa que te puede pasar".

"Hay que hacer caso, hay que tratarse, preocuparse por los dolores que tenía yo o distintas cosas. Yo al principio no quise comentarlo y al final lo hice con los médicos, es importante hacerlo desde el inicio", añadió.

"Sé que tengo una responsabilidad grande porque así me tomo todo lo que asumo, pero hoy me permito disfrutar de las pequeñas cosas, mucho más de los entrenamientos, de los partidos, de los chicos que van creciendo. No me gustaba salir por nadie y ahora valoro que jueguen los chicos. Valoro mucho el lugar que me da el club y el cuerpo técnico, son cosas que he ido aprendiendo en este tiempo. También empecé a estudiar", cerró.

Aued y la UC se preparan para el duelo de este sábado a las 15:00 horas (19:00 GMT) frente a Deportes La Serena.