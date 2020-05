Aued y una posible renovación en la UC: Me siento querido y respetado en el club

El volante argentino Luciano Aued se refirió a una posible renovación en Universidad Católica, club con el que tiene contrato hasta finales de este año, asegurando que se siente "querido y respetado" en la institución precordillerana.

Sobre esto, el mediocampista dijo en teleconferencia que "mi vínculo finaliza a fin de año, pero tenemos una gran relación con el club. Siempre estamos en contacto y en comunicación".

"Siempre me han manifestado el deseo y las ganas de que siga acá y yo también lo entiendo de esa manera. Si uno ve la política del club y lo bien que se manejan con estos temas, no se apresuran en tomar decisiones y también le dan la tranquilidad al jugador para que pueda decidir lo que quiere hacer, apuntó.

En la misma línea, el trasandino aseguró que "yo y mi familia estamos muy cómodos acá, me siento muy bien en el club, me siento querido y respetado, siento que me he ganado un lugar. Y también el club me hace saber que está muy conforme conmigo".

A su vez, "Luli" valoró el retorno de la Bundesliga afirmando que "está bueno porque podremos volver a ver fútbol, que es lo que queremos. También he visto los protocolos que se llevan a cabo, no sé si en Sudamérica se puede llevar a cabo algo de tanta magnitud por lo que he visto. Pero sí, es bueno que se puedan copiar un montón de cosas para adaptarlas y si llegan a dar resultado, bienvenidas sean".

En relación a los estrictos protocolos que se quieren implementar en un eventual retorno de la actividad, Aued dijo que "yo soy un poco atípico porque me gusta concentrar, me gusta compartir, me gusta vivir toda la previa, analizar al rival. Me gusta, no porque no me guste estar con mi familia, sino que me gusta todo ese ambiente".