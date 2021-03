Ayudante de Poyet: No puedo llegar a Chile, obligan a que mi familia y yo nos hagamos PCR

Mauricio Taricco, ayudante del nuevo entrenador Gustavo Poyet, aseguró que no pude viajar a Chile para sumarse al cuadro cruzado pues no está de acuerdo con la toma obligatoria de exámenes PCR, algo que es requisito para ingresar a nuestro país.

"Actualmente estoy en Italia. No puedo llegar a Chile para acompañar a Poyet. No estoy de acuerdo en que me hagan hacer PCR, me parecen agresivos. Tu cuerpo es tu elección y en este caso no lo es. Estoy decepcionado", dijo al programa Jogo Bonito de Radio Late 931.

"No es que no quiero ir a Chile a acompañar a Poyet, no tengo forma de llegar. Obligan a que mi familia y yo nos hagamos PCR. El individuo tiene que tener libertad de elegir y en este caso la están bloqueando", agregó.

En esa misma línea, apuntó que "¿Esto es a dedo? me parece que cada uno hace lo que quiere. No sé si es una pandemia o una plandemia. Hace años que la gripe mata más que el Coronavirus. No podemos llamarlo Covid-19 y de golpe encerrar a todos".

"Pensé que iba a encontrar una solución para acompañar a Poyet a Chile. Lamentablemente no puedo viajar sin testeo o sin aislamiento para trabajar. Esto es un sistema para empobrecer a la gente", indicó.

"El presidente (Alberto Fernández) viajó y no hizo cuarentena, la vicepresidenta (Cristina Fernández de Kirchner) ayer estaba sin barbijo, me parece perfecto, cada uno tiene que tener la libertad de elegir. No tengo forma de ir a Chile sin hacerme el PCR, me parece invasivo", complementó.

Respecto a su futuro, Taricco aseguró que "estaba muy cómodo con Poyet y quería seguir con él. No se que pasará ahora y como seguirá mi futuro".