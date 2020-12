Ayudante técnico de la UC: Nos llena de preocupación no poder ganar

Cristian Paulucci, ayudante técnico de Ariel Holan en Universidad Católica, se mostró preocupado por la seguidilla de cuatro empates de su equipo en el cierre de 2020, aunque destacó el nivel colectivo de su escuadra.

En conferencia de prensa tras la igualdad 1-1 contra Santiago Wanderers, Paulucci dijo que "nos llena de preocupación no poder ganar. En otras oportunidades, sobre todo antes de la pandemia, marcábamos muchos goles y hoy no lo estábamos haciendo, entonces por ese lado podemos ver la preocupación".

"Hoy en el primer tiempo ellos tuvieron opciones más claras que nosotros, en la tenencia fuimos superiores, y en el segundo tiempo fuimos netamente superiores, más allá de que Santiago Wanderers se quedó con un hombre menos y eso a veces provoca que un equipo no pueda entrar, nosotros tuvimos cinco o seis situaciones muy claras", añadió el ayudante.

Además, en relación a la baja del nivel de su elenco en las últimas jornadas, el argentino sostuvo que "creo que desde los físico estamos todos en las mismas condiciones, por supuesto que hay cansancio, veo el resto de los partidos y no hay equipos que vuelen. El torneo está así, se les caen jugadores, porque el jugador sudamericano no está acostumbrado a jugar cada tres días. Es poco común".

Somos conscientes que tuvimos una senda de partidos en que estuvimos en un nivel muy alto, pero esto es fútbol y no siempre se puede jugar de esa manera, pese a que lo busca. Tenemos tenencia de balón, buscamos variantes, y nos está faltando el gol. Hay que trabajar en eso, no volverse locos y perder el horizonte. Los empates no son porque estamos jugando muy mal, sino porque no podemos convertir".

Finalmente, sobre las suspensiones de Holan y Diego Buonanotte, luego de ser expulsados el domingo pasado ante Audax Italiano, señaló que "no es un tema mío, es un tema del tribunal. Soy entrenador, no creo que nos haya afectado en nada. Lo de Ariel Holan sí, nos hubiera gustado que estuviera, porque en 20 años de trayectoria jamás lo habían suspendido. No hubo insultos, ni faltas de respeto. Pero, bueno, el tribunal sabrá cómo sancionar y hay que acatar".