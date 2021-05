"Bambino" Pons: Comparé a Montes con Messi porque enganchaba como Messi, cortito

Juan Manuel "Bambino" Pons, relator argentino de Fox Sports, se tomó las redes sociales la semana pasada luego de comparar al delantero de Universidad Católica Clemente Montes con Lionel Messi y con Claudio Caniggia en un hecho que no pasó desapercibido.

Y el popular narrador contó detalles de su comparación: "Comparé a Montes con Messi porque me pareció que enganchaba como Messi, cortito. Y después con Caniggia cuando vi que se desplazaba por la izquierda, volaba y metía la diagonal", contó Pons a Las Últimas Noticias.

"Se me vio eso a la cabeza. Por ahí soy un loco. No hay que darme bola, porque al pibe por ahí lo mareo más de la cuenta, aunque sé que está bien equilibrado, pero pobrecito. Lo hice con todo respeto y lo más sano posible",

El argentino aseguró que "no lo conocía. Lo dije cuando iba a entrar. Creen que uno tiene que saber todo, pero. No lo conocía. Habitualmente conozco a la mayoría, pero al chico no lo conocía. Cuando empezó me subyugó, fue como un flechazo. Hizo dos o tres amagues, un gol, un pase gol, pegó en el palo".