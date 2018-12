Beñat San José habló sobre su salida de la UC: Me da pena y he tenido mil dudas

Beñat San José, ex técnico de Universidad Católica, volvió a hablar sobre la sorpresiva partida del elenco cruzado para firmar en Al Nasr de los Emiratos Arabes Unidos y aseguró que ha sentido "pena" por no poder continuar con el proyecto del equipo cruzado y jugar Copa Libertadores.

"Me da pena y he tenido mil dudas. Es un club con muy buen trato humano y eso lo ha hecho aún más difícil. Pero la profesión de entrenador es muy delicada y hay que tomar bien las decisiones", explicó el español en entrevista con un medio vasco.

En la misma línea, sostuvo que "fue duro tomar la decisión, porque quería competir en la Copa Libertadores y tenía esa ilusión de repetir título en Chile. Claro que me lo pensé, pero tenía que tomar una decisión con la convicción de que hay que saber cuándo termina una etapa".

Sobre el balance del título del Campeonato Nacional, San José indicó que "fue un año extraordinario, pero difícil", debido a la "constancia e intensidad" requerida para mantenerse en la primera posición.

"La mezcla de activar a un grupo más veterano, con jerarquía, añadir gente joven y mantenerse todo el año primeros te hacía estar con una intensidad brutal en todos los detalles. Los jugadores respondieron muy bien, se lo agradezco, y el club también en lo humano nos trató muy bien y ayudó mucho", añadió.

Además, volvió a reiterar que las críticas recibidas en su período fue por la preferencia de la prensa por el estilo de juego que impuso Marcelo Bielsa en su paso por nuestro país.

"Lo que pasa es que allí entienden el buen juego como el tipo de juego de Bielsa. Pero no siempre se puede hacer ese tipo de juego, igual no tienes los jugadores, o no es el momento. Entonces lo que hicimos fue un estilo de juego muy versátil, teníamos varios estilos, y de ahí vinieron las críticas. En Chile quieren ver un tipo de fútbol del que yo soy muy fan, me encanta Bielsa, pero tuvimos que hacer un estilo más versátil", explicó.

Finalmente, tras hacer un recorrido por su trayectoria, remarcó que la motivación que lo ha llevado a cambiar de clubes en su carrera "no es el país", sino "los proyectos deportivos y la ambición".