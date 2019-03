Benjamín Kuscevic: En la UC las derrotas duelen mucho y por lo mismo no hay más margen de error

La consigna en Universidad Católica es reponerse de la mejor manera tras la dura caída en su debut por Copa Libertadores, por lo que este viernes el defensa del conjunto cruzado, Benjamín Kuscevic, apuntó que no pueden tener más margen de error y que saldrán a buscar el triunfo ante Unión La Calera por la cuarta fecha del torneo.

"Acá no podemos perder ningún partido. Las derrotas en la UC duelen mucho y por lo mismo no hay más margen de error en el campeonato nacional. Debemos sacar lo bueno y aprender de lo malo para no volver a repetir los errores que tuvimos", declaró en rueda de prensa el zaguero formado en la precordillera.

"Obviamente como estamos en cuatro copas el tiempo es menor para preparar los partidos, pero nos queda jugar contra La Calera y salir a ganar", agregó.

Sobre como ve el choque ante los cementeros, el formado en el cuadro universitario destacó que: "Calera juega muy bien, vamos a tener que estar muy aplicados en defensa porque tienen grandes jugadores en ataque. Hemos tomado todos los resguardos posibles para que no nos hagan ningún gol y ganar el partido".

El encuentro entre Universidad Católica y Unión La Calera se jugará este sábado a partir de las 20:00 horas en San Carlos de Apoquindo.