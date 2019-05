Benjamín Kuscevic, optimista en la revancha contra I. del Valle: Podemos meter cinco goles

En Universidad Católica no piensan en otra cosa que revertir la llave ante Independiente del Valle por Copa Sudamericana, y este miércoles fue el defensa Benjamín Kuscevic, quien afirmó que a pesar de tener una desventaja de 5-0 en la serie, tiene la convicción de que pueden anotar la misma cantidad de goles ante los ecuatorianos.

Tras la catástrofe en Quito, el técnico de los cruzados, Gustavo Quinteros, comentó que dar vuelta la serie era algo casi imposible, pero el zaguero comentó en rueda de prensa que: "Podemos hacer cinco goles, tenemos mucho poder ofensivo, y si atrás estamos sólidos, no nos podrán hacer daño".

"No nos podemos mentir entre nosotros, sabemos que fue un mal resultado, pero queremos dar vuelta la página, porque ahora tenemos una linda oportunidad de hacer algo histórico", agregó.

Además el formado en la precordillera dejó en claro que está disponible para jugar ante los negriazules, tras superar una rebelde lesión.

"Ya me integré de lleno al equipo. Estoy a disposición del cuerpo técnico, me he sentido muy bien, obviamente cuesta volver, pero no fue nada grave", apuntó.

La UC recibirá a Independiente del Valle este jueves en el Estadio San Carlos de Apoquindo a partir de las 20:30 horas.