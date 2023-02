Brayan Rovira se mostró a favor del "siga, siga": Todos nos tenemos que adaptar

El volante de Universidad Católica Brayan Rovira aseguró que está de acuerdo con el "siga, siga" que han implementado los árbitros durante el Campeonato Nacional, pues permite subir el nivel y elevar la cantidad de minutos efectivos de juego.

"En cuanto al 'siga, siga', queremos que haya más minutos de juego efectivo. Tenemos que subir ese escalón, todos nos tenemos que adaptar y seguir ese camino. Al final, el fúbol seguirá creciendo y habrá una mejoría importante", expresó en conferencia de prensa, donde también habló de su adaptación al cuadro "cruzado".

"El plantel me ha dado confianza y eso lo es todo para uno. En cuanto al fútbol, es un torneo interesante, intenso, donde siempre en el todos contra todos la disputa es importante, eso lo hace atractivo", dijo.

"El fútbol chileno es intenso, difícil, y lo he vivido estos partidos en que he podido jugar. Hemos sentido que por momentos hay equipos que buscan su idea de juego en las transiciones y por momentos ojalá podamos encontrar esos partidos donde podemos jugar de tú a tú, en campo abierto, donde vengan a hacer un fútbol propositivo, pero la diferencia no es mucha", explicó.

En lo referido al próximo compromiso apuntó que "sabemos que Ñublense viene con ocho puntos, que el torneo pasado fue uno de los mejores y gracias a eso consiguieron un cupo a la Libertadores. Ambos queremos seguir en la parte alta de la tabla y nosotros en el camino de victoria, confianza y seguir buscando esa idea de juego más clara, tenemos confianza que el trabajo es lo único que nos va a llevar a esos resultados".

También explicó que el técnico Ariel Holan "ha sido claro en el rol que quiere que cumpla, de cinco u ocho, con mucha intensidad, entendimiento. Eso es base para lo que quiere en su idea, eso es importante, el entendimiento de juego; todo ha marchado de la mejor manera, reitero que la confianza del profe y esa acogida de parte del plantel me han dado mucha confianza, todo se ha hecho de la mejor manera".

"El equilibrio y el balance es fundamental, la intención nuestra siempre es el juego propositivo, tener intención, el equipo lo más corto posible, adelantado y con precauciones, hay que saber manejar los tiempos. En torneos internacionales el margen de error es mínimo y tenemos que estar atentos a esos detalles", finalizó.

La UC enfrenta a Ñublense el próximo viernes a las 20:30 horas en el "Nelson Oyarzún" de Chillán.