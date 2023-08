Bryan Rovira: Vamos paso a paso pensando en el objetivo de un torneo internacional

El futbolista de Universidad Católica Bryan Rovira aseguró que en el plantel están pensando en ir "paso a paso" con la mente puesta en alcanzar un cupo en algún torneo internacional de la próxima temporada; además, se refirió a los trabajos del técnico Nicolás Núñez.

"El profe es un hombre de la casa, que lo conocen muy bien, han sido buenos días de trabajo y ha querido implementar su idea. Cada día se va a ver un crecimiento, es entender un poco cada uno de nosotros lo que él quiere para que se genere más rápido la identidad que quiere expresar", declaró este martes.

Para Rovira, el DT "ha sido claro, sincero y directo, cada quien tiene sus formas e ideales a la hora de trabajar, pueden salir o no, ahora estamos en el presente y hay que pensar siempre en lo que viene".

El colombiano también sostuvo que para el equipo "el mensaje ha sido claro, contundente, es ir paso a paso pensando en ese objetivo de un torneo internacional y como vaya sucediendo el torneo lo más importante es sumar de a tres para ir pensando en esa consolidación y cómo se vayan dando los resultados, pero la idea es estar lo más alto en la tabla. Esto es partido a partido y los resultados se van a dar".

También sostuvo que, en su caso, "siempre he tenido la disposición de estar con el grupo, siempre he querido estar, me he entrenado de la mejor forma, he estado disponible desde donde sea, no es fácil no jugar ni sumar, pero he tenido la mejor disposición para el grupo y el cuerpo técnico. El foco lo tengo en Católica, hay contrato hasta diciembre y por ende hay que seguir trabajando".

La UC prepara su próximo desafío, agendado para el sábado a las 17:30 horas, ante Audax Italiano.

