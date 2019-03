Buljubasich: Benjamín Vidal está arrepentido, evaluaremos alguna sanción interna

El gerente deportivo de Universidad Católica, José María Buljubasich, aseguró que Benamín Vidal "está arrepentido" luego de protagonizar un accidente conduciendo en estado de ebriedad y adelantó que el club "evaluará sanciones internas".

En conferencia de prensa, el ex portero dijo que el zaguero "está arrepentido por la situación. Como club condenamos el hecho porque no hay que manejar bajo los efectos del alcohol. Evaluaremos alguna sanción interna. Queremos dar el mensaje que estos hechos no tienen que suceder".

"Yo lo vi, él llegó a las 08:30. Estaba preocupado y arrepentido. En su estado físico estaba bien. El me comentó que no tomó mucho y se vio a simple vista. Se presentó y habló con todas las personas", agregó el "Tati".

Sobre las circunstancias en las que ocurrió el hecho, Buljubasich afirmó que el jugador "me comentó que estaba volviendo de ver el partido de Chile. Hubo un asado del plantel y si se quedaron a ver el partido no me cambia la ecuación. El problema es que si alguien toma, no tiene que manejar. A partir de este hecho conversaremos con él".

Benjamín Vidal cayó de una altura aproximada de 10 metros a la ribera del canal Las Perdices la madrugrada de este miércoles mientras conducía bajo los efectos del alcohol, según informó Carabineros.

El jugador no sufrió lesiones visibles y tras ser llevado a la 43a comisaría, quedó a la espera de una citación a tribunales.