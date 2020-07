Buljubasich: Es una necesidad volver a entrenar para jugar el 31 de julio

El gerente deportivo de Cruzados SADP, José María Buljubasich, advirtió la imperiosa necesidad de regresar cuanto antes a los trabajos en cancha para que la vuelta a la actividad se dé el 31 de julio, fecha que maneja la ANFP.

"Tenemos que hacer todo, dentro de lo que las autoridades sanitarias permitan, para entrenar lo antes posible. El fútbol no es como un restorán, no puede abrir de un día para otro", declaró a La Tercera.

"Se tiene que entrenar antes, tiene que haber protocolos listos para ser aplicados. Es una necesidad volver a entrenar para jugar el 31 de julio. La sustentabilidad de los clubes depende de la competencia. Los jugadores están trabajando y una parte del trabajo es jugar. Ahí es donde a los clubes les ingresa más dinero", continuó.

En esa línea, declaró que "es necesario para la industria hacerlo lo antes posible. También se necesita un período de entrenamiento suficiente para que los jugadores puedan jugar con tranquilidad y no lesionarse".

Buljubasich igualmente destacó la década que cumple al mando de su cargo en Cruzados y afirmó que gran parte de los méritos son del directorio que lo sostuvo debido a la confianza en él.

"Hay un gran mérito de un directorio que confió en alguien que estaba trabajando, en momentos donde las cosas no salían como queríamos. Se mantuvo la convicción en lo que estaba haciendo. Llegar a estos 10 años dependió mucho de la convicción del directorio", dijo al matutino.

"Estoy muy conforme y contento en el cargo. He crecido. Hay mucho más por crecer y por hacer. Estoy conforme y me veo como gerente muchos más años. Ojalá se pueda", continuó.

Además, descartó que se sienta un ídolo de Universidad Católica, pues "como jugador podría serlo, pero cuando uno pasa a ser parte de la dirigencia siempre hay un costo que se paga. Hay que asumirlo. Un ídolo es cuando, pase lo que pase, vas a estar ahí. Y en la dirigencia no es así. Cuando las cosas están bien te van a alentar, y cuando estén mal, te van a a defenestrar. Soy querido, reconocido por lo que he hecho en club, pero no sé si ídolo".