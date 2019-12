Buljubasich: Prefiero que la UC sea campeón nacional a cuartofinalista en Libertadores

Mientras trabaja en la conformación del plantel 2020 de Universidad Católica, el gerente deportivo del elenco cruzado, José María Buljubasich, mostró su preferencia de cara a la temporada que se avecina y aseguró que prefiere ver al equipo obteniendo un nuevo título nacional.

"Si me pregunta a mí, y es parte de la política institucional, prefiero que la UC sea campeón nacional que octavo o cuartofinalista de la Copa Libertadores. No hay nada más lindo en el fútbol que ganar un título, no tengo dudas", dijo el ex arquero en diálogo con Las Últimas Noticias.

Sobre negociaciones que está llevando a cabo para sumar jugadores, Buljubasich explicó que "nosotros mostramos el club, lo que queremos lograr y ofrecemos seriedad y puntualidad a la hora de pagar. También damos alternativas contractuales y de negocios para los clubes con los que hablamos y muchas veces esperamos hasta el final de los plazos si es que estamos interesados en un jugador en específico".