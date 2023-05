Buljubasich sobre opción de refuerzos: Vamos a tratar de hacer lo mejor posible

El gerente deportivo de Cruzados SADP, José María Buljubasich, afirmó que en Universidad Católica evaluarán las mejores opciones para eventualmente fichar refuerzos de cara al segundo semestre, luego de realizar un balance de la primera rueda del Campeonato Nacional.

"No podemos decir que fue un balance positivo al cien por ciento, lo de la Sudamericana fue un golpe fuerte, algo que no estaba en nuestras expectativas. Pueden estar las posibilidades de perder, pero no las expectativas, desde lo presupuestario y lo deportivo", explicó en primera instancia.

"Hemos tenido conversaciones con Ariel Holan, con Juan Tagle y tenemos comisiones de fútbol esta semana y veremos qué es lo mejor que podemos hacer. Mauricio Isla es un jugador importante que salió, se evaluarán posiciones, desde lo deportivo, con la certeza que en la medida que se pueda si podemos tener un mejor plantel para el segundo semestre lo trataremos de hacer, pero prefiero no puntualizar en posiciones o nombres. Estamos trabajando en conjunto para tener el mejor plantel posible para competir y aspirar al título", declaró.

"Las arcas no están fáciles, hay muchas cosas que han atentado contra el hincha para que nos siga como lo venía haciendo en otros tiempos y eso también afecta", siguió, agregando que "vamos a tratar de hacer lo mejor posible, no sabemos si van a salir jugadores tampoco, recién terminó la primera rueda. Puede haber alguna opción y hay que ver si se reemplaza o no, son cosas que van a pasar en este periodo".

Buljubasich adelantó que esperan buscar una salida consensuada con Nehuén Paz y contó que en relación a Clemente Montes, que está en el fútbol español, "tenemos un contrato firmado con Celta, un préstamo, con ciertas condiciones que tienen que ver con opción de compra a favor de Celta, mientras esté vigente no depende de nosotros".

"Si no se ejecuta, hay otras características que tiene el contrato, con la posibilidad que vuelva a Católica, pero se conversará una vez que no se produzca el primer efecto y si se produce, no hay nada que conversar", avisó.

En lo referido a los jugadores que llegan al final de sus respectivos vínculos y sostuvo que "con algunos iniciamos conversaciones, con otros vamos a iniciar en el corto plazo y con otros tal vez esperaremos a fin de año. Son decisiones que tomamos entre todos, preferimos anunciar cuando renovó o no".

También puntualizó sobre Alexander Aravena que "puede haber muchísimas opiniones, uno cree siempre que a mayor continuidad antes de irse siempre es positiva. Si están jugando, pueden estar más cerca de la selección, pero si llega una oferta buena para el jugador y el club, veremos qué pasa en ese momento. Se instala que el club quiere vender, y es verdad, pero muchas veces los jugadores son los que se quieren ir y están en su derecho".