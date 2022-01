Cardiólogo de la clínica Universidad de Los Andes: Aued pudo sufrir un infarto

La salud de Luciano Aued tiene muy preocupados a los hinchas de Universidad Católica, luego de que saliera de uno de los últimos entrenamientos del equipo con molestias torácicas, que terminaron con un exámen de angioplastía, que arrojó resultados con "alteraciones".

En diálogo con El Mercurio, el cardiólogo de la clínica Universidad de Los Andes Nicolás Bunster expresó que "es un estudio-diagnóstico que se realiza para ver cómo está la circulación".

"La angioplastía es porque hubo una obstrucción significativa en una arteria que, en un plazo determinado, días, meses o años, podía terminar en un infarto. Sí, Aued pudo sufrir un infarto", añadió el profesional de la salud.

Finalmente, expresó que "considerando que fue un examen preventivo podría volver en un mes a entrenar", en tanto que, Aníbal Zamorano, jefe de la Unidad Coronaria de la Clínica Santa María, fue más lapidario.

"El regreso a la competencia no debería ser antes de seis meses, pues va a quedar con antiagregantes plaquetarios, que son fármacos que hacen que se coagule menos y no se produzca una complicación en el implante del sent (una especie de malla)", sostuvo.