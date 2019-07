Carlos Lobos: Me gustaría sumar la mayor cantidad de partidos para emigrar tranquilamente

El volante de Universidad Católica Carlos Lobos habló en relación a la salida de jóvenes valores del club U. de Chile, particularmente a la del portero Gonzalo Collao, y comentó que tiene la idea de sumar la mayor cantidad de minutos con los "cruzados" antes de buscar nuevos horizontes.

"Siento que todos los casos son distintos. Hay que estar cerca de él y ver por qué motivo y cuáles fueron sus propósitos para partir. A mí, personalmente, me gustaría sumar minutos para tener la mayor cantidad de partidos en el cuerpo y así poder partir y pelearla donde te toque ir", expresó.

"A mí, me gustaría seguir jugando acá, uno no sabe lo que pasa más allá, porque en diciembre puedes seguir o no, y donde toque ir o estar toque estar, hay que lucharla. Me gustaría sumar la mayor cantidad de partidos para poder emigrar tranquilamente", insistió.

Además se refirió al caso particular de su compañero Jeisson Vargas, quien se fue muy joven de la UC y volvió sin encontrar regularidad.

"Soy cercano a él, jugamos desde pequeños. Me queda solo apoyarlo en las decisiones que toma, porque cuando uno las toma es porque siente que es lo mejor. Espero que de aquí en adelante tome decisiones que sean las correctas y apoyarlo para que pueda jugar y desearle mucha suerte en las decisiones que tome", completó.

Además de sostener que en el plantel estudiantil la competencia por ser titular "día a día es fuerte", Lobos recordó que el objetivo de la UC "es el bicampeonato. Empezamos bien el torneo y tenemos una ventaja de cuatro puntos y esperamos seguir alargando esa cifra".

U. Católica enfrenta a Huachipato este domingo, desde las 15:00 horas (19:00 GMT) en un duelo válido por la fecha 15 del Campeonato Nacional.