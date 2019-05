César Pinares: En la UC me dieron continuidad y eso me levantó el ánimo

Con un dulce presente en Universidad Católica, el volante César Pinares explicó su buen rendimiento en el equipo estudiantil y aseguró que en San Carlos de Apoquindo subió su ánimo gracias a la continuidad que ha tenido con el técnico Gustavo Quinteros.

"La UC me levantó el ánimo. Logré demostrarme que no fue casualidad lo que hice en Unión. Eso me hace sentir el doble de seguro", dijo el jugador en entrevista con El Mercurio.

"Me han dado continuidad, no hay otro secreto. Además, estoy jugando en mi posición más natural. Siempre fui más volante que carrilero", añadió el jugador formado en Colo Colo.

Justamente en relación a su último año en el cuadro albo Pinares dijo no haber estado cómodo con las pocas oportunidades que tuvo.

"Lo de Emiratos fue un tema dirigencial, es bien complicado anormal el sistema que utilizan y me tocó salir tempranamente. Y el año pasado en Colo Colo no tuve las oportunidades suficientes y obviamente cuando me tocaba entrar, no jugaba como yo esperaba, o cuando lo hacía bien, igual quedaba afuera. Pero nuca dudé de mis capacidades", sentenció.

El elenco cruzado afronta esta semana el primer duelo de segunda ronda de Copa Sudamericana ante Independiente del Valle, y Pinares cree que el cuadro cruzado puede dar que hablar.

"Hay tranquilidad, porque sabemos que tenemos equipo para pararnos en cualquier cancha. Debemos trabajar los errores que nos hicieron quedar fuera de la Copa Libertadores", sentenció.

El duelo en el Estadio "Atahualpa" de Quito se jugará a las 20:30 horas.