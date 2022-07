César Pinares: Me gustaría tener a Gary Medel de compañero en la UC

El jugador de Universidad Católica César Pinares habló más a fondo en su regreso al club, apuntando a los objetivos que se propone y también de que le gustaría tener de compañero a Gary Medel en el corto o mediano plazo.

En conversación exclusiva con el canal oficial del cuadro "Cruzado", el zurdo volante expresó su deseo de poder compartir vestuario con el bicampeón de América con la Roja. "No sé si es mucho compromiso, pero me gustaría tener a Gary (Medel), es identificado con el club y todos saben que sería un tremendo aporte".

"Estar acá en Católica también me acerca a la selección. Me voy a enfocar en hacer las cosas bien acá y si el rendimiento me lleva a estar ahí, encantado", agregó sobre las opciones que se podrían presentar en el combinado criollo.

Pinares entró en la convocatoria de la UC para el choque frente a Curicó Unido de este domingo, que se jugará en el Estadio La Granja por la Fecha 18 del Campeonato Nacional.

