César Pinares: Sé que en Universidad Católica podré sacar mi máximo potencial

El volante César Pinares, flamante refuerzo de Universidad Católica, fue presentado oficialmente este viernes, instancia en la que se refirió a sus objetivos en la escuadra precordillerana.

El mediocampista proveniente de Colo Colo dijo que llega "con las pilas muy cargadas. No me tocó jugar tanto (el año pasado) y eso me hace tener el doble de hambre de jugar. Confío en mis capacidades y sé que aquí podré sacar mi máximo potencial para rendir de la forma que espero para ayudar al equipo".

En relación a la posibilidad de ser llamado a la Roja, Pinares afirmó que "mi rendimiento va a hablar por sí solo como para ganarme un llamado a la selección. Primero me tengo que ganar acá la titularidad y después estando en un buen nivel voy a estar en la vitrina de la selección".

Al ser consultado por si su meta es algún día volver a jugar en Europa, el volante aseguró que "de todas maneras. Mi intención al llegar acá es esa. Trato de no proyectarme tampoco muy a futuro. Trato de vivir el día a día y ahí es cuando me tengo que exigir para poder subir mi nivel".

"No saco nada con pensar en lo que pasará en uno o dos años más, tengo que vivir el presente y recuperar mi nivel. Pero lógicamente como futbolista quiero subir escalones y no bajar", agregó.

Sobre su estado físico, considerando que terminó el año en los "albos" lesionado, el mediocampista indicó que "tuve un problemita terminando la temporada, pero ya se solucionó. Seguí entrenando después de ese tema y me mantuve, nunca dejé de entrenar".

"Los trabajos que yo hacía eran muy diferentes a los que se hacen aquí en el club. Todavía falta para el campeonato y esta semana me va a servir para afinar esos detalles", apuntó.