César Pinares y un posible regreso a la UC: Es lógico que hay un cariño

El volante César Pinares, actualmente sin club y de vacaciones tras su salida de Altay de Turquía, habló sobre un posible regreso a Universidad Católica y remarcó que "hay cariño", pero no quiere "ser tribunero".

En diálogo con La Tercera, Pinares, de 30 años, fue consultado si le gustaría volver: "Creo que la respuesta ya la sabes, pero no me gusta mucho candidatearme o ser tribunero. No me gusta decir cosas para caerle bien a la gente. Ahora, con respecto a tu pregunta, es lógico que ahí hay un cariño. Eso está más que claro".

Además, recordó que Ariel Holan, quien regresó a la UC hace una semana, "sacó lo mejor de mí" respecto al rendimiento.

Sin embargo, aclaró que no ha sido contactado por club alguno: "Por ahora, mi representante no me ha dicho nada. Estoy decidado a descansar", aseveró.

Pinares también repasó su paso por Gremio en Brasil y Altay, señalando que ese fútbol competitivo lo ayudó en su crecimiento.

"Lo evalúo bien. Siento que mi carrera va siempre en crecimiento y no me he estancado. Como al principio no tuve el rendimiento que venía mostrando, quizás muchos pensaron que no iba a ser capaz de dar un salto, pero eso me motivó aún más, para creer más en mí y esforzarme más. Esa es la senda que voy a seguir siempre: exigirme más", concluyó.