Clemente Montes: Estamos logrando lo que quiere el profe y se nota en la cancha

Clemente Montes, delantero de Universidad Católica, anticipó el duelo ante Unión Española y manifestó la confianza del equipo, señalando que están logrando jugar como quiere el técnico Nicolás Núñez.

"Queremos ganar, estamos con confianza, estamos logrando lo que quiere el profe y se está notando en la cancha. Esperamos llevarnos la victoria", declaró Montes en rueda de prensa.

El formado en la UC también lamentó la decisión de Unión Española de no poder contar con los hinchas cruzados el jueves en Santa Laura.

"Triste, siempre es importante que esté nuestra hinchada, es un aliento más", señaló.

Montes, además, valoró los minutos que ha tenido en cancha desde que regresó de España: "Me ha tocado jugar desde que volví, es positivo, todos quieren jugar. Quiero aportar al equipo en lo que me toque y me pida el profe".

"Viendo ese lado positivo, porque vine a sumar minutos, estoy con harta confianza y eso es importante", añadió.

Por último, manifestó su felicidad por ser nominado por Eduardo Berizzo en La Roja.

"A todos nos gusta ser llamados a la selección. Es un privilegio, me tiene feliz y contento. No he hablado directamente con el director técnico, pero me ha pedido un par de cosas y lo estoy logrando. Todos queremos que Chile vaya al mundial, ojalá tengamos una buena eliminatoria y unos buenos Panamericanos para ver cómo se viene la generación a futuro", sentenció.

El duelo entre Unión Española y Universidad Católica está programado para este jueves 31 de agosto a las 19:00 horas (23:00 GMT) en Santa Laura.