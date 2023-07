Clemente Montes y su paso por España: "Lo hubiera vuelto a hacer, para mí no fue un error"

El delantero Clemente Montes se reincorporó a Universidad Católica luego de un préstamo en Celta de Vigo de España y enfrentó por primera vez una rueda de prensa desde su retorno a las filas del conjunto precordillaro, donde realizó un balance del primer semestre.

Respecto al fútbol español, aseguró que "hay algunas diferencias, pero influía mucho el tema de las canchas. Las canchas eran perfectas. Como me acostumbré a esas canchas, el juego se hacía mucho más rápido e intenso. Se notaba mucho".

Sobre su decisión de partir directamente a Europa con 22 años, indicó que "lo hubiera vuelto a hacer. Para mí no fue un error. Al contrario, fue una experiencia de vida muy positiva donde aprendí un montón. Quiero recalcar acá toda la experiencia que aprendí. Me hizo madurar un montón ir a vivr solo y lidiar con gente que no conoce y otra cultura".

"Las críticas siempre van a estar, depende de cada persona cómo se tomen. Yo no les hago mucho caso. Lo vi un paso muy positivo, no fue apresurado para nada. Ahora estoy preparado para lo que viene. Mi foco es Católica", complementó Montes.

"Mi juego se basaba en banda, pero allá aprendí a jugar por dentro. Me hace un jugador más versátil, con más opciones de ataque para el equipo. Donde me ponga Ariel (Holan) yo voy a querer jugar, es para lo que uno viene", expresó.

Finalmente se refirió a la dificultad de afianzarse en Celta, cuadro que desestimó su compra al término de la cesión: "Tuve una lesión que me dejó fuera dos meses. El equipo estaba en la segunda rueda y ya tenía su esquema, su juego. El tema era adaptarse a cómo jugaban. Me costó en ese sentido. Me hacían jugar en una posición que no estaba habituado. Al final agarré el vuelo, pero ya fue tarde".