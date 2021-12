Cristián Alvarez: Creo que hay muchas posibilidades que Fuenzalida se quede en la UC

El ex jugador y capitán de Universidad Católica Cristián Alvarez comentó las negociaciones que Cruzados lleva adelante con Diego Buonanotte y José Pedro Fuenzalida, anticipando que en los próximos días habrá novedades sobre ambos.

En relación a Buonanotte, señaló que "están en negociaciones, viendo esa parte, yo ahí no me meto. Pero en los próximos días se va a saber algo, yo llego hasta un punto y después no me involucro mucho".

Sobre Fuenzalida, en tanto, sostuvo que "Chapa siempre ha sido importante para todos nosotros, fue compañero mío y era importante, hoy es aún más importante, pero son decisiones que tiene que reflexionar".

"Yo creo que irá por buen puerto esto, creo que hay muchas posibilidades que se quede, pero es una decisión personal, pero creo que en los próximos días va a salir humo blanco en las negociaciones con otra gente, ellos tienen que verlo", indicó.