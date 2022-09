Cristian Alvarez: No es común que salga campeón la sub 12 en la UC, así que estoy muy orgulloso

La categoría sub 12 de Universidad Católica se proclamó campeón del torneo nacional hace unos días, y por ello es que su DT e ídolo del club Cristian Alvarez manifestó la importancia de haber logrado el título.

En declaraciones al sitio web del club, el "Huaso" expresó que: "Estoy muy contento, tuve la suerte de tener un grupo muy bueno. No es común que salga campeón la sub 12 en Católica, así que estoy muy orgulloso por lo logrado, pero queda mucho trabajo con los niños, no solo futbolístico".

"Ha sido una experiencia muy linda la de entrenar, no sabía que me gustaba tanto. Estaba metido en otras cosas y quería probar en esto, porque me llama mucho la atención", remarcó.

Sobre lo que viene en adelante tras conseguir el título con la UC, Alvarez comentó que: "Hay que trabajar mucho más para que vayan mejorando, surgiendo. A pesar del futuro que tienen, son muy chicos todavía. Después ocurren muchos cambios en ellos, en su personalidad, físico y hay que tener paciencia".

"Ojalá que sea el primero de muchos, en todas las divisiones. Pero eso es trabajo, tiempo y aprendizaje. Los niños me han enseñado muchísimo y he aprendido muchísimo con ellos. El tiempo dirá si sigo en esto", sentenció.