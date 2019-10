Cristián Alvarez: Podemos abrazarnos, tolerarnos y tener ideas para crear una sociedad mejor

El ex futbolista se refirió a las manifestaciones por parte de la gente en todo el país.

El ex futbolista y actual secretario técnico de Universidad Católica, Cristián Álvarez, se refirió a las manifestaciones de la gente a lo largo de todo el país, haciendo énfasis en los hinchas de los clubes grandes de Chile que se han reunido en las diversas protestas.

A través de su cuenta de Instagram, el retirado jugador escribió un texto en el que menciona que "Tengo súper claro que no han sido días fáciles para ninguno de nosotros. Pero, ante todo lo que he visto, hay algo que me dio esperanza, y es que todos los chilenos somos capaces de tomar el camino de la unión".

"¿Cuántos partidos de fútbol jugué en mi carrera y en cuántos de ellos hubo violencia? Vean ahora, barras de los equipos más grandes de Chile juntos, unidos por una causa. Algo que siempre vi como imposible, ahora es capaz", agrega el escrito.

En la misma línea, plantea que "¿Ven que somos capaces? Ven que podemos tolerarnos, abrazarnos y tener ideas y sentimientos para crear una sociedad mejor".

"Quizás para muchos eso no generó nada tan especial, pero para mí fue la muestra de poder terminar con la violencia. No olvidemos nunca este momento, pero vamos para adelante en busca de la sociedad más justa que queremos", concluyó.