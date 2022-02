Cristian Paulucci anticipó el partido de la UC ante Curicó Unido: Es un rival a tener en cuenta

El entrenador de Universidad Católica, Cristian Paulucci, habló en conferencia de prensa sobre el próximo partido conte Curicó Unido, donde espera "acentuar al máximo nuestras capacidades".

"Curicó es un gran rival, que comenzó con el pie derecho. Es un rival que venía en alza y ha levantado muchísimo. Es un rival que hay que tener en cuenta. Tenemos que hacer un gran partido para dejar los tres puntos en casa", dijo.

Respecto a los acercamientos con el central Nehuén Paz para reforzar al equipo, el DT no quizo entregar detalles. "Estamos evaluando. Nunca di nombres ni los voy a dar. Cuando se dé, va a ser anunciado por nuestro club", declaró.

Además de hablar sobre el mal estado de la cancha en San Carlos, Paulucci evitó referirse a algunas críticas que tuvo el nuevo balón del Campeonato. "No me gusta hablar de esos temas. Es poner excusas y yo nunca pongo excusas. Sinceramente no le doy importancia a esas cosas", agregó.

El duelo entre "cruzados" y "torteros", los punteros del torneo junto a Universidad de Chile, se jugará el domingo 20 de febrero, a partir de las 20:30 horas.