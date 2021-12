Cristián Paulucci: Esperábamos seguir con este proyecto para hacer más grande a Universidad Católica

Luego de ratificarse su continuidad al mando del primer equipo, el entrenador argentino Cristián Paulucci expresó su satisfacción por permanecer en la banca de Universidad Católica, apuntando a sus deseos de seguir haciendo historia con el elenco precordillerano.

En rueda de prensa, el reciente campeón con los "Cruzados" señaló que: "Tenemos un camino duro por delante, pero estoy seguro que con mucho trabajo y seriedad podremos seguir cumpliendo los objetivos. Estoy muy feliz por poder continuar mi etapa en el club".

"Espero poder retribuir a esta confianza con logros. Esperábamos seguir con este proyecto para hace más grande a Universidad Católica", resaltó.

"Estoy pasando un gran momento de mi vida y debo disfrutarlo. Ahora esto viene con una carga y responsabilidad porque ser entrenador de un club tan grande y prestigioso no es cosa de todos los días. La institución trabaja de una manera excelente y nosotros venimos viendo posibilidades para el trabajo de la próxima temporada. También nos toca hablar individualmente con cada jugador para ver quién puede seguir y quién no", añadió respecto a la planificación que tendrán de cara al próximo año.

Sobre las condiciones que se plantearon para su estadía en la UC, Paulucci explicó que: "Entendemos que debemos lograr muchos objetivos. Está primero la Supercopa y entremedio el campeonato, además de la Copa Libertadores, que queremos hacer la mejor participación de los últimos años, pasar fase de grupos y ver para qué estamos".

"Este es el momento más importante y alto de mi carrera. El club me dio la posibilidad y yo me enfoqué en los 14 partidos que debíamos jugar, más la final contra Ñublense. Sabía que teníamos que lograr cosas para tener esta posibilidad de seguir con miras al futuro, me esforcé con el staff técnico y los jugadores, de los que estoy muy agradecido por su disposición al trabajo", subrayó.

Finalmente, el DT apuntó a que: "Uno se preparó durante tantos años que me sentía con la condiciones de tomar el equipo pero sin ningún apuro. Trabajé durante harto tiempo como asistente técnico y eso me impulsó para tomar esta decisión. Estuve con Gustavo Quinteros, Ariel Holan y Poyet, entonces me sentí capacitado para que cuando sucedió esto tomar el mando y todo salió a la perfección".

"Cuando uno gana le agarra el gusto y quiere seguir ganando. El club me dio la propuesta de seguir y creo que no le pasé a nadie por arriba. Si me tocaba esta oportunidad a los 30 años quizás no me sentía preparado, pero ahora estoy capacitado", sentenció.