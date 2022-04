Cristian Paulucci: Sentíamos que lo podíamos ganar, tras la expulsión se desvirtuó todo

El técnico de Universidad Católica Cristian Paulucci señaló que la derrota de su equipo ante Huachipato pasó por la expulsión de Diego Valencia en el inicio del segundo tiempo.

"Hasta la expulsión teníamos el partido totalmente controlado, en el primer tiempo Huachipato se replegó, manejábamos el balón, ellos salían de contra. Sentíamos que lo podíamos ganar hasta la expulsión, transformó todo lo que pasó en otro partido", señaló el argentino en conferencia de prensa.

Luego complementó que tras quedarse con un hombre menos "se diluyó todo y enseguida nos convierte. Metimos ganas, pero con eso no alcanza. Se desvirtuó todo después de la expulsión".

La UC selló su segunda derrota consecutiva y la sexta en los últimos siete partidos en el Campeonato Nacional, lo que los tiene de momento en el puesto 9° con 12 puntos.

"No venimos bien, nuestro funcionamiento no es el mejor. Cuando uno pierde parece que todo se hace mal y no es así", afirmó Paulucci, agregando nuevamente que "después de la expulsión nos vimos en desventaja, nos convierten fácilmente y con un hombre menos se pone todo cuesta arriba".

Sobre el clásico de la próxima jornada ante Colo Colo, el argentino señaló que "hace muy bien las cosas en el medio local e internacional. Hoy si lográbamos un buen resultado nos acercábamos a la parte alta y ganar el clásico hubiese sido importante, porque hubiésemos quedado cerca de los punteros".

Finalmente, Paulucci no ocultó su preocupación sobre su continuidad como técnico de la UC.

"Eso siempre está en evaluación. Los dirigentes, directores y gerentes deportivos siempre evalúan el trabajo de todos. Por supuesto me preocupa la situación en la que estamos de no levantar cabeza", finalizó Paulucci.