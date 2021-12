Cristian Paulucci tras el título de la UC: No quiero olvidar a Gustavo Poyet, aprendí mucho de él

El director técnico de Universidad Católica, Cristian Paulucci, se mostró emocionado tras conseguir el título del Campeonato Nacional con la "franja", el cuarto consecutivo del club, y tuvo palabras para su antecesor Gustavo Poyet.

Paulucci dijo en diálogo con TNT Sports, tras la victoria por 3-0 ante Everton: "No quiero olvidar a Gustavo Poyet, le mando un gran abrazo, forjamos una linda amistad. Aprendí muchas cosas de él, olvidarlo sería un acto de cobardía".

Además, dio rienda suelta a sus sentimientos tras el importante logro con los "cruzados", con un 93 por ciento de rendimiento personal: "Esto es soñado. Un plantel espectacular, los dirigentes de primera, un club modelo... estamos muy contentos".

Junto con esto, dedicó el título a su familia y destacó su temperamento: "Varios me dicen que no celebre tan efusivo, pero yo soy como me muestro. No tengo caretas. A veces se me sale la cadena, pero siempre con respeto".

Es la segunda corona de Paulucci al mando de la UC, su primer club como primer entrenador, dado que conquistó la Supercopa hace algunas semanas frente a Ñublense.