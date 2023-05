Cristian Paulucci y su salida de la UC: Podía venir Messi y no iba a rendir

El extécnico de Universidad Católica Cristian Paulucci tuvo palabras para su salida del elenco cruzado a mediados del año pasado, recordó que no se estaban dando las cosas y aseguró que incluso podía darse la llegada de Lionel Messi y no iba a rendir.

"Podía venir Messi y no iba rendir, cuando el contexto del club no está dado ciertos jugadores desentonan, quizás Kagelmacher, llegaba en mi tiempo y tampoco andaba. Cuando los resultados no se dan, caen siempre dos o tres jugadores", dijo Paulucci en diálogo con DirecTV Sports.

"Yo creo que me apuré en mi salida de UC, pero cuando veo que la cosa no va, preferí dar un paso al costado. Era difícil gestionar las cabezas de los más chicos que querían irse tras los títulos. Yo noté rápidamente que el año venía mal", añadió.

Comentó también los fichajes de jugadores que no anduvieron al momento de vestirse con la camiseta cruzada.

"A (Lucas) Melano, lo conocía, tiene buena trayectoria, hoy anda bien en Argentina, no es un desastre. (Nehuén) Paz no era un mal jugador. Cuando el contexto del club no está dado pasa que los que llegan no andan. No eran malos los refuerzos", expresó.

Pese a ello, el DT argentino expresó que "siempre voy a estar agradecido de la UC, me dio la posibilidad de dirigir y entrar en la historia del club. Me gustaría que le vaya muy bien a Ariel Holan y de Gustavo Poyet no voy a hablar, tenemos una linda relación".