Cristopher Toselli: La competencia por el arco le hará bien al equipo

El arquero de Universidad Católica Cristopher Toselli afirmó que la competencia por el arco le hará bien al equipo" y que junto a Matías Dituro se están "entregando al máximo para poder jugar".

"Con Dituro nos estamos entregando al máximo en cada entrenamiento para poder jugar", comentó el mundialista en Brasil 2014.

Sobre la razón de su vuelta al conjunto "cruzado", Toselli aclaró que el club de la precordillera es el lugar donde más cómodo se siente y que la presión por luchar un puesto en los titulares le gusta.

"Me quedé porque este es el lugar donde más cómodo me siento y porque pelear por un puesto para mí es un desafío y no lo veo de mala manera. Somos dos arqueros de gran categoria, con experiencia y hará subir el nivel de los dos", comentó.

También tuvo palabras para Everton, club donde estuvo el 2018 y que lo quiso retener para esta temporada, pero su deseo desde que volvió de México era vestir la camiseta de "La Franja".

"Estoy muy agradecido de que Everton me expresara su deseo que siguiera, pero desde que volví de México quería estar en Univerisdad Católica", concluyó.