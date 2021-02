Darío Bottinelli: Para pelear la Libertadores, la UC necesita más jugadores de roce internacional

El argentino Darío Bottinelli, jugador que tuvo recordados periplos en Universidad Católica, valoró el tricampeonato de su ex club y aseguró que necesita incorporaciones para pelear a nivel internacional.

"Yo creo que para pelear ese tipo de competencias se necesita jerarquía, sumarle al plantel dos o tres más jugadores con roce internacional, y creo que esos son los puntos que se deben enmarcar cualquier plantel para pelear la Copa Libertadores, sabiendo que se enfrentar a jugadores de otro nivel. Se debe jerarquizar más el plantel", dijo en nuestro programa "La Franja" de Al Aire Libre TV.

Además, analizó el presente de la institución: "Contento, el club lo está haciendo de la mejor manera, siempre manejando una línea de juego y eso es lo más importante, con una identidad y creo que los títulos favorecen a la UC en los últimos años"

Finalmente se refirió a sus pasos por la "franja", teniendo dos muy exitosos y un último en el que recibió críticas: "Yo me quedo con todos porque la pasé muy bien. Es cierto que me sentí apuntado la última vez porque decían que había bajado el nivel, pero después me fui a un grande de México (Toluca), así que tan mal no lo estaba haciendo".