Darío Conca: Nunca le he cerrado las puertas a la UC

El volante argentino Darío Conca habló con Al Aire Libre en Cooperativa este miércoles y aseguró que nunca le ha cerrado las puertas a Universidad Católica y que le encantaría volver al club donde dejó una gran imagen.

"Quien paso por Católica siempre tiene el deseo y las ganas de volver a la institución, yo nunca le he cerrado las puertas. Lamentablemente no se dio, pero me hubiera encontrado", afirmó.

Conca, de 35 años, confesó que una vez tuvo un contacto con José María Buljubasich, gerente geportivo de los cruzados, pero que nunca se concretó algo.

"Hablé una vez con 'Tati' (Buljubasich) cuando terminé mi contrato en China y le avisé por si había alguna posibilidad, pero no hubo un contacto después", comentó.

El volante trasandino, que tuvo pasos exitosos tanto en la UC como en el fútbol brasileño y chino, actualmente juega en Austin Bold FC de la United Soccer League de Estados Unidos.