"Debería dar el ejemplo": Históricos de la U lamentaron ninguneo de José Luis Villanueva

El ex futbolista nacional José Luis Villanueva encendió los ánimos tras el adiós a San Carlos de Apoquindo y se llenó de críticas pos sus dichos sobre equipos que no tienen estadio propio, algo que generó reacciones entre hinchas y ex futbolisas de Universidad de Chile

"Aquí vamos a tocar la oreja un poquitito. Es muy difícil tener estadio, hay equipos que no han tenido y probablemente no vayan a tener. Nosotros tenemos, tuvimos y tendremos", fueron los comentados dichos del ex delantero.

Uno al que no le gustaron las palabras de Villanueva fue al argentino Cristian Traverso que en redes sociales escribió: "El dinero puede darte un estadio, hasta acciones en La U, pero la pasión de 70 mil personas a favor probablemente nunca la sientan ni la vayan a sentir".

En esa misma línea, el ex juador nacional Marco Olea dijo al sitio Bolavip que "ya tiene que sacarse la camiseta, entender que es un futbolista retirado y saber que esas palabras van a repercutir en la gente".

Al mismo medio, el histórico Sandrino Castec dijo al respecto: "Qué lástima. Un tipo educado, sembrando cizaña en un momento que no corresponde sobre todo por la situación que está viviendo el país no da para tirarle más fuego a la hoguera. Es penoso, sobre todo cuando eres deportista, jugaste. Lastimósamente deja mucho que desear. Alguien como él que debiera dar el ejemplo, no lo hace".