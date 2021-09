Diego Buonanotte: Es difícil que uno esté tranquilo cuando se acerca la finalización del contrato

El volante argentino Diego Buonanotte habló en conferencia de prensa sobre su futuro y la continudad en Universidad Católica, pues su contrato termina en diciembre, admitiendo que es algo que lo mantiene intranquilo.

"Es difícil que uno esté tranquilo cuando se acerca la finalización del contrato y tienes una edad interesante, pero aún falta y el fútbol es muy cambiante. Por eso, uno mantiene los pies sobre la tierra y entrenando al máximo porque quedan tres meses para que termine el torneo", apuntó.

En esa misma línea, manifestó que "cuando llegue la finalización del torneo tomaremos la mejor decisión. Todo el mundo sabe el amor que tengo por la UC, pero veremos cómo sigue todo".

Ante ello, Diego Buonanotte contó que inició los trámites para obtener la nacionalidad chilena para liberar un cupo de extranjero. "Ya esta todo enviado, pero lleva su tiempo. Tengo toda la información y ya comenzaron los trámites", indicó.

El "enano", además habló de su rol en el equipo. "Me llena de orgullo que la gente me pida, pero entiendo que el DT debe tomar decisiones y yo no me puedo dejar llevar por lo que diga la gente. Es difícil mantener el equilibrio. Me preparo más de lo que ustedes creen. A veces las cosas salen y otras no. Tengo 33 años y entiendo cómo son las cosas", deslizó.

Por otro lado, Buonanotte tuvo palabras para el término anticipado del ciclo de Gustavo Poyet. "Siempre la salida de un entrenador genera una motivación extra, es una motivación distinta porque todos empiezan la carrera de cero. Pasa en todos los equipos del mundo. Se ha trabajado muy bien en las últimas dos semanas y eso nos da una seguridad mayor", sentenció.

Universidad Católica ahora tendrá dos semanas de descanso, pues su próximo partido será ante Deportes Melipilla por la fecha 22 del Campeonato Nacional el próximo 29 de septiembre.