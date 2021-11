Diego Buonanotte está a detalles de ser chileno y quiere seguir en la UC: La prioridad la tiene el club

El destacado volante de Universidad Católica Diego Buonanotte dio detalles de cómo va su proceso de nacionalización y aseguró que tiene intenciones de seguir en el elenco "cruzado" en la próxima temporada.

En diálogo con ESPN, el "Enano" señaló que "ya estamos en la etapa final. Hace poco llegó una notificación y estamos deseando que sea antes de fin de año para tomar decisiones, pero ya siendo nacionalizado chileno es un plus y algo importante para lo que viene por delante".

"YA ESTAMOS EN LA ETAPA FINAL" #ESPNFShowChile Diego Buonanotte y sus trámites con la nacionalización chilena. ¡Míralo por #ESPNenStarPlus! pic.twitter.com/jWssrlwyHY — ESPN Fútbol Chile (@ESPNFutbolChile) November 20, 2021

"No sé cuánto me queda. A veces hay que entender los momentos de los clubes y el jugador, deben coincidir. Vamos a ver, pero me quedan un par de años para jugar. No te podría decir si acá porque no me gusta jugar con los sentimientos de la gente. La prioridad siempre la tiene el club en el que estoy", agregó.

"CREO QUE ME QUEDAN UN PAR DE AÑOS PARA JUGAR" #ESPNFShowChile Diego Buonanotte se refirió a su futuro en Universidad Católica y la opción de retirarse en el club. ¡Míralo por #ESPNenStarPlus! pic.twitter.com/NrjgWkfVVP — ESPN Fútbol Chile (@ESPNFutbolChile) November 20, 2021

Además, comentó el penal que se perdió en la definición de la Supercopa ante Ñublense, que al final no le pasó la cuenta a su equipo: "Cuando vi que el arquero me lo había tapado me quería morir, pero son cosas del que se anima y pueden pasar. Me gusta siempre estar. Por suerte los chicos me salvaron".

Finalmente habló de su vínculo con Cristian Paulucci: "Le tengo un cariño y un respeto muy grande. Hace mucho tiempo que está con nosotros. Es un cuerpo técnico hermoso", añadiendo que "Gustavo Poyet tenía otra forma y tuvimos la mala suerte que no nos dio resultado".

La UC tiene pendientes sus desafíos ante Huachipato y Everton en la lucha descarnada por el título del Campeonato Nacional 2021.