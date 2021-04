Diego Buonanotte: Hace mucho que no anotaba, es importante para mi confianza y mi cabeza

El destacado volante de Universidad Católica Diego Buonanotte valoró la victoria de su equipo frente a Curicó Unido, por 2-1 en San Carlos de Apoquindo, y, principalmente, su vuelta al gol.

"Gracias a Dios me salió el gol, hace mucho que no anotaba, eso es importante para mi confianza y mi cabeza. Yo siempre me preparo para jugar. Hoy me tocó, no mucho, pero traté de aportar lo mejor", dijo el "enano" en diálogo con TNT Sports.

Además, Buonanotte palpitó el duelo contra Atlético Nacional del próximo jueves por la Copa Libertadores: "Si queremos hacer cosas grandes, debemos enfrentar a cualquier equipo, quizás por la distancia nos convenía Libertad (que perdió la llave previa a los grupos ante los colombianos), pero estamos esperanzados, venimos haciendo las cosas bien hace varios años, queremos hacer un poco de historia y marcar un camino en la Libertadores".

La UC juega el jueves a las 20:00 horas (00:00 GMT) contra Atlético Nacional en tierras "cafeteras" por la Libertadores.