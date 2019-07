Diego Buonanotte: Jamás voy a generar un conflicto o voy a querer irme por no jugar

El destacado volante de Universidad Católica Diego Buonanotte analizó su presente en el club de la franja y señaló que jamás ha dudado de continuar, pese a la poca continuidad que tiene en el once estelar desde que llegó el director técnico Gustavo Quinteros.

Buonanotte, en conversación con el diario El Mercurio, dijo que "lo tomo bien, obviamente quiero jugar siempre y no estoy contento por no hacerlo; esa es la realidad, pero son las reglas del juego, hay que adaptarse y aprovechar las oportunidades".

"Mi idea es jugar y ser protagonista, pero a veces los entrenadores tienen otro gusto. Viene un técnico nuevo, que le da más importancia a otra cosa, es normal. Uno puede compartirlo o no, pero lo acepto, y jamás voy a querer genrerar un conflicto o querer irme por no jugar a esta altura de mi vida", recalcó el ex jugador de River Plate.

Además, se refirió a su relación con el DT y sostuvo que "no soy de pedir explicaciones. Cuando me ponen tampoco lo hago. Después pasa por el entrenador si es que le gusta hablar con el jugador o no, eso no me corresponde analizarlo a mí".

De igual forma, el mediocampista ofensivo destacó la labor de Quinteros y aseveró que "es un técnico que tiene mucha experiencia, ha dirigido selecciones y tiene una trayectoria que transmite tranquilidad y sabiduría".

Sobre si ha recibido ofertas, Buonanotte fue sincero en decir que "sí, siempre, no solo ahora. Pero, en ningún momento atendí un llamado diciendo que me quería ir. La vida de un futbolista puede cambiar de un día para otro, pero en este momento mi mujer está embarazada y no tengo cabeza puesta en irme. Estoy muy cómodo en el club y quiero quedarme siempre".

Finalmente, el trasandino se refirió a los objetivos de su escuadra y aseguró que "(el título) es nuestro objetivo desde enero. Después venían la Libertadoires y la Sudamericana, donde uno tenía la ilusión, pero no nos salimos del foco y no dejamos de pensar en los principal, que es el Torneo Nacional".