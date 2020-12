Diego Buonanotte llegó a acuerdo con Universidad Católica y renovó por un año más

El argentino Diego Buonanotte llegó a acuerdo con Universidad Católica y renovó hasta fines de 2021 con el club, en una negociación que tuvo en vilo a los hinchas "cruzados", pero que llegó este sábado a buen puerto antes de la fecha tope del 31 de diciembre.

El "Enano" había manifestado su deseo de renovar en el elenco de Ariel Holan, en el cual no ha tenido el protagonismo que esperaba, pero en el que ha tenido buenas actuaciones cuando le han dado la oportunidad, teniendo como principal aliado al fanático de la "franja".

"No quiero hablar del tema porque no corresponde, quiero hacerlo con el club. Hemos tenido una relación extraordinaria en estos cuatro años y medio, con un respeto mutuo y mucho diálogo. Queda una semana y veremos cómo sigue todo", había dicho el ex Ruver Plate el miércoles pasado tras el clásico estudiantil frente a U. de Chile.

Buonanotte llegó en 2016 al elenco precordillerano, ganando tres títulos de Primera División y dos Supercopas de Chile, siendo clave en el éxito del elenco de San Carlos en los últimos años.

La UC también renovó el contrato de Juan Cornejo

Momentos después del anuncio de la continuidad del formado en River Plate, Universidad Católica indicó que el lateral izquierdo Juan Cornejo también extendió su vínculo en el club por un año más.

De momento, queda esperar por lo que resuelva la escuadra de la "Franja" respecto a la situación contractual del atacante Gastón Lezcano y el defensa Tomás Asta-Buruaga, este último en préstamo desde Deportes Antofagasta.

¡Un año más junto a La Franja! 👏⚪🔵



Hemos llegado a un acuerdo con @Diego_Buona para que continúe junto a #LosCruzados 🤝📝



¡Vamos Católica! 💪 pic.twitter.com/QrGm2mYEu8 — Universidad Católica (@Cruzados) December 26, 2020