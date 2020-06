Diego Buonanotte: Mario Salas me transmitió valores y respeto

El argentino Diego Buonanotte, volante de Universidad Católica, nuevamente tuvo palabras de elogio para Mario Salas, ex DT de los cruzados y actualmente en Alianza Lima, destacando las enseñanzas en el plano "humano".

"Mario, además de darme la confianza para jugar y demostrar lo que podía dar al equipo, a mí lo que me transmitió en la parte humana, fueron valores y respeto. Esas cosas tienen mucha importancia", afirmó al CDF, remarcando que "para mí fue como un segundo padre, me dio mucha tranquilidad, confianza y me apoyó en momentos importantes de mi vida que no voy a olvidar".

En la misma línea, evitó referirse al supuesto interés de Alianza Lima para reunirlo con el "Comandante".

"Soy jugador de Católica, tengo contrato y soy feliz con este escudo. Me encantaría recuperar ese puesto, que hace tiempo no es mío. Me entreno y me esfuerzo para volver a hacerlo", precisó.

Finalmente, afirmó que nunca tuvo contacto con Colo Colo cuando Salas llegó a las banca del Cacique y afirmó que por códigos "es difícil" jugar en los rivales de la UC.

"Nunca tuve un llamado de Colo Colo. Y por otra parte, venimos de una costumbre en Argentina, donde si jugaste en River, nunca jugaría en Boca. Eso lo traigo a Chile, y si digo que jugué en Católica, es muy difícil que vaya a jugar en Colo Colo o la U. de Chile. Son valores que tengo, que me enseñaron, o los famosos códigos, los tengo y puedo asegurar que mi único club en Chile es y será Católica", concluyó.