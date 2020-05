Diego Buonanotte: Me toque o no jugar, voy a aprender mucho de Ariel Holan

El volante de Universidad Católica Diego Buonanotte conversó con el programa 90 Minutos de Fox Sports Argentina, una entrevista en la que elogió al técnico Ariel Holan y recordó su pasado en River Plate.

"Ariel es un técnico muy estudioso, es un entrenador del que creo que aprenderemos mucho, me toque o no jugar", confesó el jugador trasandino.



Respecto a cómo ha llevado el trabajo desde que se paró el fútbol po el coronavirus, el ex Málaga apuntó que "a través de una plataforma de internet subimos los entrenamientos, el club nos envió todos los elementos a casa para trabajar".

En cuanto al regreso del fútbol, Buonanotte dijo que el Fernando Yáñez, médico del club y la selección chilena, además de encargado de la comisión retorno del fútbol, le dijo que los planes para retomar la actividad son para el mes de julio.

"Por lo poco que he hablado con el doctor del club, se dice que se puede volver en julio, aunque en los últimos días la cantidad de infectados ha sido muy alta", apuntó.

Finalmente, el jugador formado en River Plate recordó con tristeza el descenso sufrido por el elenco millonario el 2011. "Yo me hago cargo, me siento orgulloso de esa característica mía, no le escapo a la responsabilidad. Yo estaba en ese plantel, ¿cómo no me voy a hacer cargo? Yo soy así y siempre me va a quedar esa espina, pero lo peor de todo es que no podía hacer nada. Estaba bautizando a mi hija en mi pueblo, y durante la comida me puse a ver el partido con Belgrano. Es la peor sensación que me quedó, no pude hacer nada para ayudar al club que tanto me dio, al que tanto quiero", cerró.