Diego Buonanotte: Por algún motivo, con la idea de Poyet no pudimos enganchar

El mediocampista de Universidad Católica, Diego Buonanotte, comentó el cambio de técnico en el elenco cruzado y recordó el paso de Gustavo Poyet asegurando que el equipo no pudo enganchar con la propuesta futbolística del DT uruguayo.

"Siempre es importante ganar cuando estás en un equipo grande como Católica, pero también es importante el funcionamiento y la idea. Cuando eso funciona y se gana, uno lo disfruta mucho más, porque sabe que va por el camino correcto, que hay preparación y trabajo para que el día del partido suceda lo que se planteó en la semana", dijo el argentino en entrevista con La Tercera.

"Eso se festeja el doble. En estos dos últimos partidos con este cuerpo técnico nuevo hemos encontrado eso que veníamos trabajando hace mucho. Por algún motivo, con la idea de Gustavo (Poyet) no pudimos enganchar lo que veníamos haciendo hace tiempo, por cuestiones de cambios, de ideas, que son todas válidas, porque acá nadie tiene la verdad. No nos fue bien y ahora vamos encontrándonos con el equipo que fuimos anteriormente", añadió.

Buonanotte explicó que en los resultados conseguidos con el charrúa son también responsabilidad del plantel.

"Es feo. Me había tocado en otros equipos, pero no en Católica. En 2017, la ida de Mario (Salas) fue cuando se terminó el torneo. Fue distinto. Ahora, tampoco es exclusivamente culpa del entrenador. No es que se tenga que ir porque es el culpable máximo. Acá todos somos culpables. Cuando se va un entrenador, personalmente -hablo de Diego Buonanotte y no de mis compañeros-, siento tristeza, porque los jugadores también somos responsables", expresó.

"Los que entramos a la cancha somos nosotros, más allá de una idea que no acomoda o de si se trabaja más o se trabaja menos. Como jugador me siento mal. No es lindo que un entrenador se quede sin trabajo, pero a veces tienen que suceder esas cosas para que haya un clic. En este caso, la cosa ha ido mejor. No es porque sea Gustavo. Es porque el equipo ya venía con una idea y no pudimos enganchar con Gustavo, que tiene sus formas y que son válidas, pero que no resultaron", añadió.

Respecto a lo que se vive ahora con Cristian Paulucci, el ex jugador de River Platel comentó que "se asemeja mucho más a lo que era el trabajo de (Ariel) Holan, porque en la semana se trabaja muchísimo y te dan todas las herramientas para que llegues el día del partido con la cabeza clarita, con mucha información, aunque en la cancha resuelve el jugador".