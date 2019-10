Diego Buonanotte: Quiero disfrutar este momento en U. Católica porque no sé lo que pase después

El volante de Universidad Católica Diego Buonanotte se refirió al presente que vive en el club y, tras anotar en el 5-0 sobre Cobresal la pasada fecha del torneo, admitió que está feliz y "quiere disfrutar" el momento porque "no tiene claridad" de lo que ocurra en el futuro.

"Trato de vivir el día a día y disfrutar este momento en el club que es muy lindo. Disfruto el venir a entrenar y vestir la camiseta de la UC porque no sé lo que pueda pasar después", comentó el mediocampista argentino en conferencia de prensa.

En la misma línea, apuntó que: "Vienen semanas importantes para nosotros y tenemos que estar concentrados en eso. Uno siempre quiere jugar y sentirse importante, pero estoy en el lugar que quiero y después de diciembre veremos qué pasa".

"No me puedo adelantar a nada que lo que vaya a suceder. Estoy feliz con todo lo que me pasa aquí y quiero aprovecharlo", recalcó.

Respecto al sólido liderato que ostenta el equipo "cruzado" y el buen nivel exhibido en los últimos partidos, Buonanotte aseguró que: "Se está jugando bien y quedó demostrado contra Curicó y Cobresal. Ha habido grandes goles y se nota que construimos un lindo juego con individualidades a gran nivel".

"A mí, personalmente, el gol me hace muy bien y me ayudó porque hace bastante tiempo no convertía. El fin de semana pasado pude entrar 17 minutos y los disfruté y aproveché", mencionó.

Por último, habló sobre la revancha que tendrán ante Unión La Calera por los cuartos de final de Copa Chile, señalando que: "Debemos afrontar el partido con la ilusión de pasar de fase porque es otro torneo muy importante para nosotros. Estamos bien encaminados y queremos quedarnos con esta copa".

Universidad Católica enfrentará al cuadro "cementero" este sábado a las 20:15 horas en el Estadio San Carlos de Apoquindo.